Roland-Garros : Catastrophe pour Nadal, Djokovic vide son sac

Alexis Brunet

Ce dimanche après-midi, Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros. En l'absence de Rafael Nadal, le Serbe fait partie, avec Carlos Alcaraz, des principaux favoris pour le titre final à Paris. Il s'est d'ailleurs exprimé sur la probable absence de longue durée du Majorquin. Et le natif de Belgrade soutient le roi de Roland-Garros.

Après 2016 et 2021, Novak Djokovic est très bien parti pour remporter une troisième couronne à Roland-Garros. Bien qu'il ne soit pas spécialiste de la terre battue, le Djoker impressionne et semble dans la forme de sa vie, malgré le poids des années (36 ans). Il ne reste plus que trois étapes à franchir pour le Serbe, car il s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi parisien ce dimanche après-midi.

Ça se complique pour Djokovic

Le 6 juin prochain, Novak Djokovic affrontera Karen Kachanov en quart de finale. Un sacré défi, puisque le Russe est 11ème mondial. S'il passe l'obstacle Kachanov, cela sera encore plus difficile, puisque c'est tout bonnement Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, qui pourrait se trouver sur sa route. Pour cela, il faut que le Murcien passe lui aussi l'étape des quarts de finale.

Roland-Garros : Djokovic dérape encore, les polémiques s’enchaînent https://t.co/I27i0ivMwm pic.twitter.com/Xwm9HCL4DJ — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

« Nous voulons voir un Rafa en bonne santé »