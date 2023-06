Roland-Garros : Nadal forfait, Djokovic va en profiter

Pierrick Levallet

Sacré en 2022, Rafael Nadal ne défendra pas sa couronne lors de cette édition de Roland-Garros. Blessé à une jambe, l'Espagnol a déclaré forfait. Novak Djokovic pourrait ainsi en profiter pour rafler un troisième titre à Paris. Par le passé, le Serbe a su tirer profit des absences de son grand rival d'aujourd'hui 36 ans.

Ce n’est plus un secret, Roland-Garros est le jardin de Rafael Nadal. L’Espagnol a remporté le Grand Chelem de Paris à 14 reprises au cours de sa carrière. Sacré en 2022, le joueur de 36 ans ne pourra néanmoins pas défendre sa couronne en 2023, une première depuis 2005. Touché à la jambe, Rafael Nadal a été contraint de déclarer forfait. Cela laisse notamment un boulevard à Novak Djokovic, qui n’a remporté Roland-Garros qu’à deux reprises. D’ailleurs, le Serbe a su tirer profit de certains forfaits de son rival espagnol par le passé.

Djokovic a raflé un Roland-Garros à Nadal

En 2013, Rafael Nadal doit déclarer forfait pour l’Open d’Australie en raison d’une infection virale. De son côté, Novak Djokovic en était déjà à trois sacres en terre australienne et commençait à montrer une certaine domination dans le tournoi de Melbourne. Son grand rival n’étant pas en mesure de disputer la compétition, Nole s’est hissé assez aisément jusqu’en finale, avant de s’imposer face à Andy Murray. Quelques années plus tard, il a fait le même coup mais à Roland-Garros. Avant d’affronter Marcel Granollers lors du troisième tour des Internationaux de France en 2016, Rafael Nadal doit abandonner le tournoi à cause de son poignet gauche. Le chemin est donc tout tracé pour Novak Djokovic, qui a battu encore Andy Murray en finale.

Nadal lui a laissé un boulevard à Wimbledon ces dernières années

À Wimbledon en 2021, Novak Djokovic a encore su profiter de l’absence de Rafael Nadal. Avec Roger Federer éliminé en quarts de finale, le Serbe n’a pas eu de grande concurrence lors du tournoi de Londres. Il a atteint la finale assez facilement, malgré une belle bataille contre Denis Shapovalov, avant de l’emporter face à Matteo Berrettini en finale. Un an plus tard, le même scénario a eu lieu. Présent après son sacre à Roland-Garros, Rafael Nadal était déterminé à aller chercher une nouvelle couronne à Wimbledon en 2022. Mais une déchirure abdominale aura eu raison de lui, l’Espagnol étant contraint à l’abandon avant sa demi-finale contre Nick Kyrgios. Et au bout de trois heures de lutte avec l’Australien, Novak Djokovic a raflé son septième titre à Londres. En 2023, il pourrait à nouveau tirer profit du forfait de Rafael Nadal pour décrocher sa troisième couronne à Roland-Garros.