Roland-Garros : Le point sur les favoris après une semaine

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'édition 2023 de Roland-Garros a déjà commencé depuis une semaine et il y a eu beaucoup de mouvement dans les différents tableaux. En sept jours, ils sont nombreux à avoir déçu, étonné, émerveillé et un premier bilan s'impose pour se faire une idée un peu plus précise de l'identité de celui qui soulèvera le trophée dans une semaine.

En l'absence de Rafael Nadal cette année, le tournoi de Roland-Garros est plus ouvert que jamais. Même si une certaine hiérarchie s'est dessinée ces derniers temps, le Majorquin aurait certainement eu son mot à dire s'il avait présent. Depuis le début du tournoi, il y a déjà eu quelques surprises et certains favoris ont pris un peu d'avance par rapport aux autres.

Le duel Djokovic/Alcaraz prend forme

Attendus tous deux pour s'affronter lors des demi-finales de Roland-Garros, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont passé avec brio la première semaine. Si le Serbe fait partie des 4 joueurs qui n'ont toujours pas perdu la moindre manche pour le moment avec Musetti, Dimitrov et le surprenant Etcheverry, c'est bien l'Espagnol qui a pris l'avantage. En effet, ce dernier a joué un peu plus de heures de moins que son rival, ce qui pourrait compter à l'arrivée. Sauf qu'Alcaraz va devoir passer deux tours a priori difficiles maintenant : Musetti en huitièmes et normalement Tsitsipas en quarts de finale, moins dur sur le papier que la surprise Varillas et Khachanov ou Sonego pour Djokovic.

Roland-Garros : La profondeur du circuit ATP toujours plus importante https://t.co/O5OTiNPt9G pic.twitter.com/ZGb1CXmIGP — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Une partie du bas très ouverte

Au tirage au sort du tableau, la partie basse du tableau paraissait déjà moins incroyable. Après une semaine, Daniil Medvedev et Jannik Sinner ont disparu notamment, laissant place à un invité surprise entre Nishioka et Etcheverry en quart. Un duel entre Casper Ruud et Holger Rune se rapproche un peu plus, sans oublier qu'Alexander Zverev, en pleine renaissance, est toujours de la partie. Dans cette partie de tableau bien indécise, de nouvelles surprises pourraient encore frapper.

Swiatek trop forte ?

Chez les femmes, une petite hécatombe a également eu lieu. En plus du forfait de la future numéro 3 mondiale Elena Rybakina, Caroline Garcia et Jessica Pegula ont également disparu. Mais la grande favorite du tournoi Iga Swiatek est encore là et bien là. En trois matches, elle a distribué 4 bulles, se permettant un petit 6/0 6/0 samedi. En course pour lui voler sa place de patronne du circuit, Aryna Sabalenka n'a pas été mise en difficulté non plus mais le chemin est encore long.