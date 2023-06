En plein Roland-Garros, Nadal passe sur le billard !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est peut-être la longueur des journées passées sur le canapé qui commençait à peser. Rafael Nadal, grand absent de cette édition 2023 de Roland-Garros, fait tout de même énormément parler de lui. Cette fois-ci, c'est parce qu'il a subi une arthroscopie pour soigner sa douleur au psoas vendredi, une opération qui signe le début de son retour.

Dix jours avant le début du tournoi, Rafael Nadal annonçait son retrait de Roland-Garros, un immense coup de tonnerre qui a totalement chamboulé le tableau masculin. Mais il a annoncé une terrible nouvelle également : la probable fin de sa carrière en 2024 ainsi qu'une absence indéterminée à cause de sa blessure au psoas contractée en Australie.

Opération ce vendredi

En plein milieu du tournoi de Roland-Garros, Rafael Nadal a donné de ses nouvelles : il est passé sur la table d'opération vendredi pour subir une arthroscopie. Entouré de son médecin Angel Cotorro qui le suit depuis ses débuts et qui est à l'origine du traitement au pied lors de l'édition 2022 du Majeur parisien, le Majorquin en apprendra peut-être plus sur la nature exacte de sa blessure. Pour rappel, il était dans l'inconnu puisqu'au moment de son forfait, il expliquait que la douleur n'était plus censée être présente.

Retour à l'US Open ?

Dans la foulée de son forfait à Roland-Garros, Rafael Nadal a confié qu'il ne savait pas quand il allait reprendre la compétition. Le Majorquin a officialisé son forfait pour Wimbledon quelques jours plus tard sans surprise. La suite, on ne la connaît pas encore puisqu'il avait été assez évasif lors de sa conférence de presse : il a même évoqué la fin de saison 2023 pendant un moment.

Un titre difficile à lâcher

On ne peut même pas imaginer la désillusion de devoir déclarer forfait pour Roland-Garros et d'abandonner son titre acquis l'an dernier. Absent pour la première fois depuis 2004, le Majorquin doit suivre avec envie les parcours de ses petits copains, lui qui aurait vraiment souhaité être présent. Si Novak Djokovic ne s'impose pas, un nouveau roi sera couronné à Paris, Nadal ayant enlevé 14 des 18 dernières éditions.