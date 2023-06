Roland-Garros : Nouvelle bérézina tricolore, les regrets...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de Roland-Garros chaque année, c'est un sentiment que l'on a du mal à accepter. Depuis des années, le tennis français est en grande difficulté et l'édition 2023 n'aura pas permis de nous réconcilier. Pourtant le contingent tricolore cette année était particulièrement bien représenté avec quasiment 30 joueurs dans les deux tableaux.

En 2023, l'occasion était pourtant belle pour vivre de grandes émotions avec le tennis français. D'autant plus que notre meilleure chance, Caroline Garcia, fait partie du top 5 mondial. Mais à l'arrivée, comme souvent ces dernières années, c'est un sentiment de déception qui règne, une mauvaise nouvelle dont on aurait préféré se passer.

Les numéros 1 décevants

Arrivés dans le fauteuil de numéros 1 à Roland-Garros, Caroline Garcia et Ugo Humbert n'ont pas réussi à aller plus loin que le deuxième tour. Si la Française est dans le dur depuis le début de la saison, toujours à la recherche de confiance, elle peut nourrir de grands regrets quant à son tournoi. Ugo Humbert lui, a très bien joué sur la surface en 2023 et a semblé l'apprivoiser. Mais il a perdu en 3 sets face à Sonego mercredi, un tirage difficile certes mais on espérait mieux.

Roland-Garros : 10 Français au deuxième tour, un premier bilan mitigé https://t.co/giAyP3sr8J pic.twitter.com/Zied8jzrEE — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Mercredi noir

Mercredi, la majorité du contingent tricolore était engagé sur les courts de Roland-Garros mais malheureusement, il n'y a eu aucune victoire française. Outre les défaites de Garcia et Humbert, Luca Van Assche, Lucas Pouille, Corentin Moutet, Léolia Jeanjean ont également perdu. Même si ce sont des défaites logiques, le résultat est difficile à digérer pour cette grande nation de tennis. Surtout que dans la soirée, Gaël Monfils est venu noircir un peu plus le bilan en annonçant son forfait du tournoi, blessé au poignet. Dans l'histoire du tournoi, les journées comme celles-ci restent tout de même rares pour le tennis français.

Une reconstruction difficile

Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, la reconstruction du tennis français est un peu compliquée depuis des années. Les joueurs n'arrivent pas à s'établir parmi les mieux classés même si récemment, la relève pointe le bout de son nez. L'édition 2023 de Roland-Garros a été un peu ratée dans l'ensemble même si quelques belles histoires ont pu voir le jour. Mais battre une nouvelle fois ce record de médiocrité (aucun Français au 3ème tour) pour la deuxième fois en trois éditions fait très mal.