Enorme désillusion française à Roland-Garros, elle sort du silence

Alors que les Français et Française n’ont jamais réellement été en réussite ces dernières années à Roland-Garros, Caroline Garcia représentait les meilleures chances tricolores à Porte d’Auteuil. Le numéro 5 mondial en a toutefois déjà fini avec le Grand Chelem parisien. Ce mercredi, Garcia a été éliminée de Roland-Garros et elle a pris la parole suite à cette défaite.

Après un premier tour compliqué à Roland-Garros, Caroline Garcia n’a finalement pas réussi à enchainer une deuxième victoire sur la terre battue parisienne. Ce mercredi, la numéro 5 au classement WTA s’est inclinée en 3 sets face Anna Blikova. Une énorme désillusion pour le clan français alors qu’on attendait beaucoup de Garcia cette année à Roland-Garros.

« Il y a de la déception »

Suite à cet échec, Caroline Garcia s’est présentée en conférence de presse pour parler de sa défaite à Roland-Garros. Rapportée par L’Equipe , la numéro 5 mondial a confié : « Forcément il y a de la déception. C'est un match qui s'est joué à rien. Je suis déçue de la façon dont je perds ce match. Les choses se sont enrayées. Je me suis tendue énormément. Autant j'allais à fond dans mes frappes au premier set et dans mes choix de jeu, avec une balle qui faisait mal, autant après je me suis mise à être passive, à lui laisser mener le jeu. Et quand je suis comme ça, j'ai vachement de mal à lire le jeu et à me déplacer sur le terrain. J'ai joué un peu petit bras. On ne comprend pas tout, ça se passe tellement vite. C'est difficile de mettre un mot sur le paramètre exact ».

« Je suis triste, en fait, de perdre si tôt à Roland-Garros »