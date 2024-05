Gasset : L’OM a déjà dégainé pour son nouvel entraineur !

Axel Cornic

Pablo Longoria s’est lancé dans les grandes recherches pour trouver son nouvel entraineur, puisque Jean-Louis Gasset devrait quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Plusieurs pistes sont évoquées en ce moment, mais selon nos informations la grande priorité est Paulo Fonseca, dont le contrat avec le LOSC se termine dans seulement quelques semaines.

Moins d’un an après le départ d’Igor Tudor, on cherche toujours un entraineur à l’OM. Aucune des techniciens passés cette saison n’a fait long feu sur le banc et Jean-Louis Gasset ne devrait pas faire exception, puisque dès son arrivée il n’a été question que d’un simple intérim.

OM - Galtier : Sa femme le pousse à signer https://t.co/FChfv64qp6 pic.twitter.com/D5iUWEv4dV — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Fonseca, le rêve de l’OM

Un gros rebondissement n’est pas à exclure, surtout si l’OM réalise un exploit en Ligue Europa, mais pour le moment Pablo Longoria travaille surtout sur un successeur. Dès le 10 avril dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com que la grosse piste de Pablo Longoria mène à Paulo Fonseca, dont le nom avait déjà été évoqué pour remplacer Tudor.

Une offre serait déjà partie