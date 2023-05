Roland-Garros : La magie a opéré, Monfils n'en revient pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'occasion du dernier match du premier tour de Roland-Garros mardi soir, le public du court Philippe-Chatrier a eu droit à un incroyable combat entre Gaël Monfils et l'Argentin Sebastian Baez. Plus aucun doute : le match du tournoi pour le moment, c'était celui-là. Auteur d'un incroyable come-back pour s'offrir la victoire 7/5 au 5ème set, c'est bien le vétéran qui offre le plus grand moment de cette édition 2023 pour le moment. Mais qui d'autre que lui aurait pu faire ça ?

Il était un peu plus de minuit en France lorsque Gaël Monfils triompha d'un dernier revers gagnant face à son coriace adversaire du soir. L'Argentin, 42ème mondial, était logiquement favori, lui qui a eu une balle de match face à Zverev l'an dernier. Le Français a réalisé un véritable exploit en allant puiser dans des ressources insoupçonnées pour s'offrir l'une des plus belles victoires de sa carrière, histoire de redorer un peu le bilan français.

« Un truc de dingue »

Spectateurs comme téléspectateurs, l'émotion a été très intense mardi soir. Gaël Monfils est revenu d'un retard de 4 jeux à 0 dans la dernière manche avant de sortir des coups venus d'ailleurs et perturber l'Argentin Sebastian Baez, un joueur solide sur terre battue. « En fait, tu oublies que c'est le premier tour. Tu te dis, tu as vécu un truc de dingue. C'est surtout ça, je me suis dit : "J'ai vécu un truc de dingue ce soir" J'oublie où je suis. Se dire, j'ai réussi à gagner un match, au fond, je savais que cela allait être très, très dur. Je suis juste très content ! Vraiment très content. Comme j'ai dit, c'est un des meilleurs matchs, un des meilleurs moments de sport que j'ai pu vivre » a déclaré le Français en conférence de presse.

Un scénario au-delà du réel

C'est lui-même qui l'a dit : cette victoire fait partie des deux plus grandes de la carrière de Gaël Monfils. Pourtant celle-ci est presque inexplicable. La magie du Chatrier a frappé pour l'ancien numéro 6 mondial, lui qui a joué parfaitement tactiquement pour s'économiser en vue du combat final. Il avait déjà fait un sacré effort pour arracher la troisième manche en sauvant des balles de set mais la suite était encore plus incroyable. Devant un public pleinement acquis à sa cause, il a réalisé l'impensable.

Enfin une victoire référence

Depuis son retour à la compétition en mars dernier, Gaël Monfils n'avait pas réussi à obtenir la moindre victoire hors abandon en 8 matches. Mais celle-ci vaut toutes les défaites précédentes et surtout elle redonne espoir pour la fin de carrière du Français. Redescendu au-delà de la 300ème place mondiale en raison de sa blessure, il peut prétendre à réaliser ses futurs objectifs (présence aux JO l'an prochain, retour au classement...). Avant ça, on imagine mal comment il pourra récupérer pour son deuxième tour à Roland-Garros face à Holger Rune, l'un des favoris du tournoi.