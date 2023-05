Roland-Garros : Avant la guerre, Monfils fait un sacré aveu...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition depuis le mois de mars, Gaël Monfils sera bien dans le tableau de Roland-Garros cette année grâce à son classement protégé. Le Français de 36 ans a chuté au classement après sa blessure au talon l'année dernière et a bien du mal à retrouver la forme depuis son retour. Il a alterné entre performances rassurantes et catastrophe à venir, espérons pour lui que Roland-Garros puisse relancer la machine.

Comme tous les joueurs présents à Roland-Garros, Gaël Monfils attend avec impatience le tirage au sort de jeudi pour savoir sur qui il tombera. Avec son classement protégé, il peut tomber sur n'importe qui dès le premier tour. Pourtant, il a besoin de marquer de gros points pour avoir une chance de réaliser ses objectifs en 2024... Aura-t-il la motivation suffisante ?

Un objectif « inatteignable »

Présent en conférence de presse avant son entrée en lice lors du tournoi de Lyon cette semaine, Gaël Monfils a renouvelé son principal objectif pour la fin de sa carrière : les Jeux olympiques de Paris 2024. « Je vais prendre des objectifs à court terme d'abord, gagner quelques matchs, de la confiance et après je vais décider du reste. Mais si tu es un sportif de haut niveau, tu es obligé d'avoir des objectifs inatteignables. Le mien ? C'est les Jeux Olympiques. Je sais que c'est un objectif inatteignable, mais il faut bien ça » a-t-il confié.

Retour dans le top 100, vrai objectif

Depuis son retour à la compétition en mars, Gaël Monfils n'a pas vraiment marqué les esprits. Le Parisien part de très loin pour espérer aller décrocher son ticket pour les Jeux olympiques l'année prochaine mais il a d'abord un tout autre objectif. « C'est un beau challenge, mais trop compliqué. Si on reste terre à terre, le premier but atteignable, c'est le top 100 » a-t-il affirmé, bien conscient que sa 386ème place mondiale est bien loin de suffire pour le moment.

Une motivation différente