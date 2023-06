Roland-Garros : Rune trop ambitieux, un genou à terre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désigné parmi les favoris pour l'édition 2023 de Roland-Garros, Holger Rune a connu une première semaine sans accrocs en ne perdant pas de temps sur le court. Le Danois, toujours très ambitieux, a donc bien en tête le titre dimanche prochain. Mais il faudra réaliser un exploit pour aller au bout cette année, au vu de la tournure des événements.

Déjà 6ème mondial à 20 ans, Holger Rune semble avoir définitivement validé son billet pour devenir l'un des joueurs les plus forts de sa génération. En disputant deux finales en Masters 1000 récemment, à Monte-Carlo et à Rome, il fait également des favoris pour Roland-Garros. Mais il manquera peut-être d'expérience pour décrocher le titre cette année, lui qui n'a pas peur d'afficher ses ambitions.

Gagner, plus qu'un rêve

Plus tôt dans la semaine, au début du tournoi, Holger Rune avait confié qu'il rêvait souvent de tennis et se voyait gagner tous les grands trophées du circuit. « Gagner Roland-Garros ? J'y crois ! Mais ce n'est pas qu'une question de croyance. On verra avec le temps. Je crois que je peux le faire, ça, c'est certain, mais il faut que je sorte mon meilleur tennis, que je sois dans le bon état d'esprit et que je prenne les matches les uns après les autres » a-t-il déclaré avant son huitième de finale lundi face à l'Argentin Francisco Cerundolo.

Roland-Garros : Le point sur les favoris après une semaine https://t.co/SwofneZRRv pic.twitter.com/t0Dbya8Ssv — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Un match piège qui coûte cher

Assez tranquille pour son début de tournoi, Holger Rune a connu son premier gros test en huitièmes. Le jeune Danois, parfois en grande difficulté, a réussi à s'en sortir au super tie-break du cinquième set, non sans avoir laissé filer la quatrième en ne fournissant aucun effort notamment. En plus d'un gros combat physique qui pourrait compter pour la suite du tournoi, ses petits tours d'air pourraient coûter cher face à des adversaires encore plus coriaces. Pour rejoindre les demi-finales en Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, Rune devra battre un Casper Ruud retrouvé, finaliste l'an dernier.

Une grande expérience gagnée

Sur le court, Holger Rune fait parfois son âge et ça se voit. Néanmoins, en remportant ce gros combat en 5 sets, il vient d'engranger une belle expérience pour la suite. A l'Open d'Australie cette année, il avait déclaré que sa défaite en 5 sets contre Andrey Rublev a fait très mal. Cette fois, il a gagné son premier match en 5 sets dans sa carrière au bout de sa troisième tentative. A Roland-Garros, il est le favori de la partie basse du tableau depuis l'élimination de Daniil Medvedev, un statut déjà difficile à assumer à 20 ans.