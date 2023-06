Roland-Garros : Polémique avec Djokovic, Nadal et Federer impliqués

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros, Novak Djokovic entretient une relation délicate avec les supporters parisiens. Lors de son match face à Alejandro Davidovich Fokina au troisième tour, le joueur serbe avait été pris à partie par une partie du public, présent sur le court Philippe Chatrier. Fabrice Santoro a tenté d'apporter une explication.

Malgré son palmarès XXL, Novak Djokovic n'a pas la popularité de Roger Federer ou Rafael Nadal. Le joueur serbe a fait ce terrible constat lors de cette édition de Roland-Garros. Face à Alejandro Davidovich Fokina lors de son troisième tour, l'ancien numéro un mondial avait été sifflé par une partie du public parisien. Lors de la rencontre face à l'Espagnol, Djokovic n'avait pas caché son agacement.

Roland-Garros : Djokovic en mode robot pour le titre ! https://t.co/2I3aQwfdOm pic.twitter.com/5qiFNrOtcp — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Djokovic déplore l'attitude du public

Alors qu'il s'apprête à défier Karen Khachanov en quart de finale, Djokovic avait déploré l'attitude du public en conférence de presse. « Parfois, je ne comprends pas. Je fais une double faute et on me hue, je prends un temps mort médical et on me hue. Certaines personnes aiment évidemment faire ça, mais ce n’est pas la majorité du public qui le fait. La plupart d’entre eux sont là pour me soutenir ou soutenir l’autre joueur, pour apprécier le tennis. Mais certaines personnes aiment interférer dans le jeu et manquer de respect aux joueurs » avait lâché le Serbe. Chroniqueur pour Prime Vdéo durant cette compétition, Fabrice Santoro a tenté de trouver une explication.

Santoro lui répond