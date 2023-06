Roland-Garros : Djokovic fait mieux que Nadal, c'est historique

Alexis Brunet

Novak Djokovic est arrivé en très grande forme à Roland-Garros. Le Serbe impressionne et fait partie des favoris pour remporter la Coupe des Mousquetaires. Le numéro 3 mondial s'est d'ailleurs qualifié pour les quarts de finale du tournoi parisien ce dimanche après-midi. Avec cette victoire, il s'offre même un record, et devance Rafael Nadal.

Depuis le début de Roland-Garros, deux hommes impressionnent et marquent cette 122ème édition. Il s'agit de Carlos Alcaraz et de Novak Djokovic. L'Espagnol, classé numéro 1 mondial à l'ATP, n'a laissé échapper qu'un set pour le moment, et ce, au deuxième tour face au Japonais Taro Daniel. Et il s'est qualifié ce dimanche après-midi tranquillement pour les quarts de finale en s'imposant face à l'Italien Lorenzo Musetti. Djoko fait encore mieux, car il n'a pas concédé le moindre set pour l'instant à Paris. Lui aussi s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros.

Un affrontement possible entre Djokovic et Alcaraz en demi-finale

Tout le monde rêve donc d'une potentielle finale entre les deux têtes de série cette année. Mais cela n'arrivera pas. Carlos Alcaraz et Novak Djokovic sont dans la même partie de tableau, ils ne pourront donc pas se rencontrer en finale. Mais si les deux joueurs passent l'obstacle des quarts de finale, alors ils se retrouveront en demi-finale. Il sera alors compliqué de pronostiquer un gagnant dans ce combat de titan entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

Djokovic s'offre un record et devance Nadal

En attendant de savoir si les deux hommes vont s'affronter, Djokovic lui est déjà rentré encore un peu plus dans l'histoire. En ralliant les quarts de finale, le Serbe est devenu le joueur avec le plus de qualifications à ce stade à Roland-Garros. Il passe même devant son grand rival Rafael Nadal. Le Djoker s'est qualifié 16 fois pour les quarts à Paris, alors que le compteur du Majorquin est lui bloqué à 16. Roger Federer est lui troisième avec 12 qualifications.