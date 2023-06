Roland-Garros : Traumatisé par Nadal ? Il répond

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Qualifié pour les huitièmes de finale de ce Roland-Garros, Casper Ruud fait partie des outsiders derrière Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Finaliste l’an dernier, le Norvégien a forcément appris de sa lourde défaite face à Rafael Nadal. Ruud est revenu sur ce moment marquant de sa carrière.

Cette année, Roland-Garros a une petite particularité : Rafael Nadal n’apparaît pas dans le tableau messieurs. Blessé depuis l’US Open, l’Espagnol a tout fait pour être présent mais son corps n’a pas suivi. Sans Rafael Nadal, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz sont les deux grands favoris de ce Roland-Garros. Derrière eux, on retrouve Casper Ruud, le numéro 4 mondial, finaliste l’an dernier.

Balayé par Nadal pour sa première finale

Après un très beau parcours, le Norvégien s’était hissé en finale de Roland-Garros, la première de sa carrière. Mais face à Rafael Nadal, Casper Ruud n’avait pas fait long feu, balayé en trois sets par le maître des lieux (6-3, 6-3, 6-0). Un an plus tard, Casper Ruud a depuis rejoué une finale de Grand Chelem… qu’il a également perdue. Qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, Ruud espère bien faire mieux que l’an dernier.

«Je ne suis pas la première victime de Rafael Nadal»