Une polémique éclate à Roland-Garros, le gros coup de gueule de Djokovic

Le public de Roland-Garros se montre particulièrement agité ces derniers jours, et cela a tendance à agacer certains joueurs. Taylor Fritz ou encore Anna Blinkova ont été pris à partie par certains supporters parisiens, tout comme Novak Djokovic lors de sa rencontre face à Alejandro Davidovich Fokina. En conférence de presse, le Serbe n'a pas caché son agacement.

A Roland-Garros, le public parisien se montre particulièrement bruyant, ce qui peut donner grâce à certains moments de sport. Mais la frontière entre l'engouement et le manque de respect est parfois mince. Le match entre Arthur Rinderknech et Taylor Fritz a donné un exemple de ce que pouvait être un dérapage. Tout au long de la rencontre, l'Américain a été hué. A tel point qu'il n'a pu livrer ses impressions à Marion Bartoli après son match. Bis repetita ce vendredi avec Anna Blinkova chez les femmes, mais aussi Novak Djokovic, qui n'a pas hésité à exprimer son ras-le-bol durant sa rencontre face à Alejandro Davidovich Fokina. Après sa qualification pour les huitièmes de finale, le Serbe, qui garde le soutien de certains supporters, a résumé sa relation avec le public de Roland-Garros.

Djokovic évoque sa relation avec le public parisien

« Des hauts et des bas, je dirais, tout au long de ma carrière. Ils m’ont beaucoup soutenu, je pense, les années où j’ai perdu en finale ou, vous savez, les dernières étapes avant de remporter un titre. Ces années‐là, j’ai reçu beaucoup de soutien et d’amour, et j’en suis très reconnaissante. J’en garde de merveilleux souvenirs. Aujourd’hui (vendredi) encore, je reçois du soutien. Je pense que la majorité des gens viennent pour apprécier le tennis ou pour soutenir l’un ou l’autre joueur » a lâché Djokovic, qui a tenu à mettre en garde le public.

« C’est irrespectueux »