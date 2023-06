Roland-Garros : Alcaraz annonce la couleur pour le choc face à Djokovic

Thibault Morlain

En l'absence de Rafael Nadal à Roland-Garros, c'était le match que tout le monde attendait. Les deux favoris Carlos Alcaraz et Novak Djokovic s'affronteront donc pour une place en finale du Grand Chelem parisien. Un choc au sommet qui promet des étincelles. Suite à sa victoire face à Tsitsipas, Alcaraz s'est prononcé sur ce rendez-vous face au Serbe.

Le tirage au sort de Roland-Garros en avait décidé ainsi, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se sont retrouvés dans la même partie de tableau. Le rendez-vous était alors pris pour la dem-finale entre l'Espagnol et le Serbe et voilà que les deux vont répondre présent. En effet, ce mardi, Djokovic a dominé Karen Khachanov, tandis qu'Alcaraz a lui été impressionnant contre Stefanos Tsitsipas. Place maintenant à l'opposition entre les deux favoris de cette édition 2023 de Roland-Garros.

« J'ai hâte d'y être »

Après avoir dominé Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz s'est donc tourné vers son duel avec Novak Djokovic pour une place en finale de Roland-Garros. Rapporté par L'Equipe , le numéro 1 mondial a alors annoncé la couleur, expliquant : « C'est vrai que, depuis le tirage, tout le monde attendait un peu ce match. Moi aussi d'ailleurs. Depuis l'an passé, j'ai envie de jouer contre Novak à nouveau. On joue tous les deux à un haut niveau, et comme je l'ai déjà dit, si vous voulez être le meilleur, vous devez battre les meilleurs. Donc j'ai hâte d'y être. Contre Djokovic, il faudra que je tienne la ligne, et la concentration jusqu'au bout. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui doit m'aider à éviter que cela ne se reproduise ».

« On va se régaler »