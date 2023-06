Roland-Garros : Nadal prépare son retour, une date est fixée

Jean de Teyssière

Cette édition de Roland-Garros version 2023 se déroule actuellement sans sa légende, Rafael Nadal. 14 fois vainqueur du tournoi de la Porte d'Auteuil, le Majorquin a été contraint de déclarer forfait suite à une blessure à la hanche. Son médecin, Angel Ruiz Cotorro, présent lors de l'opération, a donné des nouvelles de l'Espagnol tout en évoquant une possible date de retour.

Difficile d'oublier l'absence de Rafael Nadal lorsque l'on parcourt les allées de Roland-Garros. Entre la statue de l'Espagnol à l'entrée du complexe sportif et son nom inscrit un peu partout, on se rend compte de la trace qu'il a laissé aux Internationaux de France. Pour la première fois depuis 2005, Nadal ne dispute pas Roland-Garros. La faute à une blessure à la hanche, qu'il a soignée en se faisant opérer. Son médecin a pu donner des nouvelles du Majorquin.

« Je suis heureux parce que nous avons fait ce que nous voulions »

Dans des propos accordés à l'ATP et rapportés par We Love Tennis , Angel Ruiz Cotorro, médecin personnel de Rafael Nadal, raconte le moment de la décision d'opérer l'Espagnol : « Nous sommes arrivés à cette situation pour différentes raisons. Nous avions un problème central – blesser un muscle n’est pas la même chose que blesser un tendon. Lorsque nous l’avons soumis à des charges importantes, le tendon n’a pas réagi parce qu’il n’était pas assez fort. La décision d’opérer a été prise récemment. Nous avons essayé toutes les options conservatrices, ce qui est la façon dont ces blessures sont normalement traitées. Mais quand la situation ne fonctionne pas, il faut prendre des décisions. Je suis heureux parce que nous avons fait ce que nous voulions… »

« C’est cinq mois »