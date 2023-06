Désastre à Roland-Garros, Monfils lâche une énorme annonce

La rédaction

Alors que sa compagne Elina Svitolina s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros quelques mois après avoir donné naissance à son premier enfant, Gaël Monfils a fait le point sur sa blessure au poignet qui l'a contraint de déclarer forfait avant son deuxième tour. Le Français se veut rassurant, alors que la saison sur gazon débutera dans les prochains jours.

Gaël Monfils pouvait avoir le sourire ce dimanche. Sa femme Elina Svitolina s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros. Le Français a été aperçu dans les tribunes du court Suzanne Lenglen, une attelle au poignet. Victorieux d'un match dantesque face à Sebastian Baez au premier tour, Monfils avait été contraint de déclarer forfait pour le reste de la compétition en raison d'une blessure au poignet. Ce dimanche, il est revenu sur sa blessure.





La mise au point de Monfils

« Je dois garder l'attelle encore deux ou trois semaines. Demain (lundi), si je me sens bien, je vais peut-être aller taper un peu parce que je peux continuer à m'entraîner. Pour les revers, je vais les taper à une main, faire des chips et sur gazon ce n'est pas non plus incohérent. Si je ne fais pas de service pendant une semaine, ce ne sera pas dramatique. Au moins, c'est une blessure avec laquelle je peux m'entraîner. Ce qui va être casse-couilles, c'est quand même de retourner. Et je sais qu'au fond, il y a un moment où tu vas mettre la main. Il peut y avoir des réflexes. Je verrai bien semaine après semaine, les médecins avaient l'air d'être confiants, donc je suis confiant » a lâché le Français, qui refuse de perdre espoir à l'approche de Wimbledon.

« J'ai encore l'objectif de jouer sur gazon »