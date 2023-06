Roland-Garros : Le gouvernement Macron recadre Djokovic, le clan Monfils s'en mêle

Amadou Diawara

Après son premier match à Roland-Garros, Novak Djokovic a affiché sa position concernant les tensions entre la Serbie et le Kosovo. Une prise de position que le gouvernement Macron n'a pas du tout apprécié. Interrogé sur le sujet, Elina Svitolina - l'épouse de Gaël Monfils - a pris la défense de Novak Djokovic.

Pour son entrée en lice à Roland-Garros, Novak Djokovic s'est frotté à Aleksandar Kovacevic. Sans surprise, l'ogre serbe est venu à bout de son adversaire en trois sets (6-3, 6-2, 7-6). Toutefois, la victoire de Novak Djokovic a été éclipsé par une polémique qu'il a déclenché quelques minutes après sa balle de match convertie.

Le PSG tient sa première recrue ! https://t.co/LRCjUelPPr pic.twitter.com/I9BSpPq0VT — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

«Le Kosovo est le cœur de la Serbie»

Lorsqu'il a signé l'une des caméras du match, Novak Djokovic a inscrit le message suivant : « Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Stop à la violence ». Un message lié aux tensions entre la Serbie et le Kosovo, qui s'est autoproclamé indépendant. Toutefois, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié cette initiative. Invitée sur France 2 ce mercredi, Amélie Oudéa-Castéra a dénoncé l'attitude de Novak Djokovic. « (C'est un message) militant, très politique et pas approprié. La directrice du tournoi a pu échanger avec lui, avec son entourage, il ne faut pas que ça recommence » , a affirmé la ministre des Sports.

«Nous vivons dans un monde libre»