Roland- Garros : Alcaraz peut trembler, ces statistiques effrayantes de Djokovic

En l'absence de Rafael Nadal pour ce Roland-Garros 2023, les regards se sont notamment tournés vers Novak Djokovic. En course pour remporter un 23ème titre du Grand Chelem, le Serbe était attendu et il a répondu présent en se qualifiant pour le dernier carré de Roland-Garros. Place maintenant à un choc face à Carlos Alcaraz. Et si l'Espagnol est impressionnant sur la terre battue parisienne, l'expérience de Djokovic compense. Il faut qu'une fois en demi-finale d'un Grand Chelem, le numéro 3 mondial perd très rarement.

Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic, le numéro 1 mondial contre le numéro 3. C'est un peu une finale avant l'heure à laquelle auront le droit les spectateurs de Roland-Garros. Rafael Nadal étant forfait, l'Espagnol et le Serbe étaient annoncés comme les grands favoris du Grand Chelem. Dans la même partie de tableau, Alcaraz et Djokovic doivent donc s'affronter en demi-finale. Un choc au sommet entre la fougue et l'expérience. Qui l'emportera ? Novak Djokovic est déjà passé par ce moment à plusieurs reprises déjà et les statistiques du Serbe en demi-finale d'un Grand Chelem ont de quoi impressionner.

Un peu d'espoir pour Alcaraz à Roland-Garros

Pour sa 19ème participation à Roland-Garros, Novak Djokovic s'est donc hissé dans le dernier carré pour la 12ème fois cette année. Quel est alors le bilan ? A 5 reprises, le Serbe s'est incliné en demi-finale. De quoi donner un peu d'espoir à Carlos Alcaraz, mais Djokovic l'a donc également emporté 6 fois pour au final 2 sacres sur la terre battue de la Porte d'Auteuil et 4 défaites en finale.

Le perfect de Djokovic à l'Open d'Australie

L'expérience de Novak Djokovic en Grand Chelem va bien au-delà de Roland-Garros. Pour ce qui est de l'Open d'Australie, le numéro 3 mondial compte 10 titres. Et c'est simple, à chaque fois qu'il arrive à se qualifier en demi-finale, Djokovic l'emporte du côté de Melbourne.

En grande réussite à Wimbledon

Direction maintenant le gazon londonien et le bilan de Novak Djokovic à Wimbledon. En terres anglaises, le Serbe a atteint le dernier carré du Grand Chelem à 11 reprises. Cela s'est alors soldé pour 3 défaites en demi-finale, 7 sacres et un revers en finale à Wimbledon.

C'est plus compliqué pour Djokovic à l'US Open

Pour ce qui est du 4ème et dernier Grand Chelem du circuit, l'US Open, là encore Novak Djokovic affiche des statistiques impressionnantes. En effet, l'actuel demi-finaliste de Roland-Garros a réussi à de qualifier à 12 reprises à ce même stade de la compétition à New York. Djokovic ne s'est alors incliné que 3 fois en demi-finale. Et pour ce qui est de la finale de l'US Open, il l'a emporté à 3 reprises pour 6 défaites.