Roland-Garros : Coup de tonnerre, il révèle le plan de Djokovic

Baptiste Berkowicz

Alors que se profilent les demi-finales masculines de Roland-Garros ce vendredi, le duel entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic suscite énormément d'attentes. Le lauréat de l’édition 1989 du Grand Chelem parisien à seulement 17 ans, Michael Chang, n'a pas hésité à se livrer d'un point de vue tactique sur ce qu'il prévoit pour la rencontre.

L'édition 2023 de Roland-Garros est marquée par l'absence de Rafael Nadal. Ses adversaires entendent bien profiter de son forfait pour aller soulever le trophée porte d'Auteuil. Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont rendez-vous pour une place en finale.

Roland-Garros : Alcaraz annonce la couleur pour le choc face à Djokovic https://t.co/e6hsSR3zW2 pic.twitter.com/8kFXkd0Eqi — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Le duel tant attendu

Lorsque le tableau de Roland-Garros est tombé, les passionnés de tennis avaient immédiatement coché cette potentielle demi-finale. Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se retrouvent dans une bataille qui s'annonce âpre, ce vendredi, pour rallier la finale du Grand Chelem parisien. Considérés comme les deux favoris au début du tournoi, les deux hommes se sont affrontés une seule fois en carrière, il y a un peu plus d'un an à Rome. Un duel sur terre battue déjà à l'époque qui s'était soldé par une victoire de Carlos Alcaraz dans un match accroché. Il ne devrait pas en être de moins ce vendredi.

Chang livre ses impressions