Le public bientôt sur les courts à Roland-Garros !

Pendant la quinzaine du tournoi de Roland-Garros, c'est la fête du tennis mais tout au long de l'année le stade reste très souvent ouvert pour accueillir d'autres événements. Le 2 juillet prochain, soit 3 semaines après la fin du tournoi, Roland-Garros ouvrira à nouveau ses portes au public dans le cadre du Trophée Philippe-Chatrier, une œuvre caritative et désormais très participative !

Temple du tennis en France, Roland-Garros devrait encore battre des records d'affluence en 2023. La France aime le tennis et l'a prouvé et justement, le public passionné aura la chance de vivre une expérience inoubliable sur les lieux du règne de Rafael Nadal notamment. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 2 juillet.

Jouer à Roland-Garros

Pour beaucoup de monde, il s'agirait d'un grand rêve. Le 2 juillet, le public aura l'occasion de fouler les courts 2, 3, 4 et 5 en s'inscrivant par paire et par session pour un tarif de 30 euros. Le Court Philippe-Chatrier sera également ouvert pour permettre une expérience encore plus incroyable, 3 semaines après la grande finale du tournoi. Quoi de mieux que d'aller taper la balle dans l'enceinte du plus grand court du monde sur terre battue...

Des animations diverses

Sur des sessions de quatre heures le matin et quatre heures l'après-midi, les matches s'enchaîneront toutes les 15 minutes sous un format multi-raquettes : tennis, padel ou beach-tennis, mais les joueurs d'une même équipe ne pourront pas choisir le même équipement. A noter que de nombreuses animations seront proposées, comme l'urban tennis, la pétanque, le curling ou encore le mölkky, tout en profitant d'une pause gourmande grâce à un food truck.

Une initiative engagée