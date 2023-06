Roland-Garros : Qui est Tomas Etcheverry, l'invité surprise des quarts de finale ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand absent de l'édition 2023 du tournoi de Roland-Garros, Rafael Nadal manque à tout le monde, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que son absence ait créé un grand séisme dans le tableau. En effet, les affiches des quarts de finale étaient assez attendues même si un joueur non tête de série a réussi à s'engouffrer dans ce final. Pur terrien, Tomas Etcheverry joue le tennis de sa vie et compte bien aller plus loin.

Alcaraz-Tsitsipas, Djokovic-Khachanov ou encore Ruud-Rune, pas de doute : les affiches des quarts de finale de Roland-Garros sont alléchantes. Et puis dans le dernier quart de tableau, une petite surprise s'est glissée en la personne de Tomas Martin Etcheverry, 49ème joueur mondial. Ce mercredi, il affrontera Alexander Zverev dans le plus grand match de sa carrière, lui que l'on surnomme "Tommy".

Une révélation en 2023

Né en juillet 1999, Tomas Etcheverry connaît une réelle ascension depuis quelques mois. L'Argentin est tout proche de son meilleur classement à l'heure actuelle mais il est déjà assuré d'être au pire 31ème mondial après Roland-Garros. Cette année, Etcheverry a brillé sur terre battue en disputant ses deux premières finales sur le circuit ATP, perdues de peu à chaque fois. Comme beaucoup de ses compatriotes ou homologues sud-américains, il est évidemment très à l'aise sur la surface mais tous n'ont pas atteint les quarts de finale à Paris de cette manière-là. Jusqu'où ira-t-il ?

Roland-Garros : Nadal prépare son retour, une date est fixée https://t.co/noX3calHDt pic.twitter.com/osgbROpQLZ — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Aucun set perdu, comme... son idole

Il ne le cache pas du tout : son idole est Novak Djokovic. Tomas Etcheverry a même eu la chance d'affronter le Serbe il y a très peu de temps puisqu'au deuxième tour de Rome le mois dernier, il avait posé quelques soucis au numéro 3 mondial dans la première manche avant de logiquement céder. A Roland-Garros, il a atteint les quarts sans perdre le moindre set après des victoires face à Draper, De Minaur, Coric et Nishioka. Parmi les joueurs présents, seul Novak Djokovic a réussi à faire la même chose même s'il a finalement perdu une manche mardi.

Un rêve éveillé