Roland-Garros : Alcaraz/Djokovic, le duel est lancé !

Après le premier jour des quarts de finale mardi, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont décroché leur place pour les demi-finales de ce Roland-Garros. Le duel tant attendu après le tirage au sort aura bien lieu vendredi entre l'Espagnol et le Serbe, qui se livrent un combat à distance depuis un an. Peut-on s'attendre à voir l'un des plus grands matches depuis des années ? Le duel promet beaucoup.

Numéro 1 mondial à la suite de sa victoire à l'US Open en septembre dernier, Carlos Alcaraz n'avait pas pu empêcher le retour de Novak Djokovic en fin de saison et au début de l'année 2023. Le Serbe, vainqueur en Australie, a retrouvé le trône en l'absence de l'Espagnol avant que ce dernier ne fasse la même chose. S'il semble logique de dire que Carlos Alcaraz partira favori pour ce duel au sommet au vu de la forme respective des deux joueurs, on peut tout de même s'attendre à un duel acharné.

Duel pour le trône

C'est une demi-finale à Roland-Garros pour peut-être décrocher un nouveau titre en Grand Chelem, oui. Mais le vainqueur de ce duel aura une occasion énorme d'écrire l'histoire. Novak Djokovic, lui, peut prendre seul le record du nombre de titres en Grand Chelem alors qu'une victoire de Carlos Alcaraz pourrait ressembler au début d'une nouvelle ère. Le Serbe peut également reprendre la place de numéro 1 mondial en cas de victoire finale. Il s'agira seulement de leur 2ème confrontation commune puisqu'Alcaraz s'était imposé la première fois à Madrid en 2022.

Avantage Alcaraz

Scrutés dans leurs moindres faits et gestes depuis le début de la quinzaine, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic n'arrivent pas dans les mêmes conditions. C'est même l'Espagnol qui arborera le costume de favori au vu de la démonstration réalisée lors de ses trois derniers matches. Le Serbe, lui, a beaucoup lutté contre Davidovich Fokina et Khachanov pour gagner à l'expérience. Mais la marche suivante est très haute et s'il venait à battre Alcaraz à 36 ans, il signerait un véritable exploit.

Un vrai défi pour Djokovic