Roland-Garros - Djokovic : Elle annonce du lourd, Alcaraz peut trembler

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, Carlos Alcaraz tête de série numéro 1 et Novak Djokovic numéro 3 s’affronteront à partir de 14h45 pour une place en finale de Roland-Garros. Une affiche qui s’annonce d’ores et déjà palpitante. Alors que pour une des rares fois de sa carrière, le Serbe ne semble pas forcément favori, Marion Bartoli le voit tout de même s’imposer.

Le court Philippe Chatrier attendait ce match depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L’affiche des demi-finales opposant Carlos Alcaraz à Novak Djokovic ressemble davantage à une finale avant l’heure. Les deux joueurs affichent une forme étincelante depuis le début de la quinzaine, mais possèdent des objectifs bien différents du côté de la Porte d’Auteuil. À tout juste 20 ans, le Murcien que beaucoup voient comme le successeur de Rafael Nadal, aspire à glaner son 1er titre parisien. De son côté, le Serbe rêve d’entrer dans l’histoire et de devancer le Taureau de Manacor en nombre de Grands Chelems remportés (Djokovic et Nadal en ont tous deux remporté 22).

Roland-Garros : Alcaraz/Djokovic, le duel est lancé ! https://t.co/ZMIQaXC9f0 pic.twitter.com/iniNTrvurP — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Bartoli attend «un très beau combat» entre Djokovic et Alcaraz

Interrogée par RMC Sport sur cette affiche extrêmement excitante, Marion Bartoli a livré son analyse. « On s’est dit qu’un Carlos Alcaraz-Novak Djokovic en demi-finale serait un match et une affiche extraordinaire. Tout le monde attend ça, tous les spécialistes de tennis attendent ça et puis surtout, la confrontation en termes de niveau de jeu. [...] Je pense que ça va être un très beau combat. Bien sûr, Novak Djokovic, avec l’expérience des très grands rendez-vous, va, je pense, sortir son plus grand match de la quinzaine » .

Marion Bartoli voit «l’expérience» de Djokovic l’emporter vendredi