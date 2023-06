Roland-Garros : Le public, une âme dévastatrice ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme dans les autres tournois du Grand Chelem, le public se réunit en nombre pour assister aux matches et surtout pour supporter très bruyamment ses joueurs. A Roland-Garros, le public français est souvent décrit comme le "pire" par beaucoup de fans de tennis mais il faut bien reconnaître que la foule dépasse parfois les bornes. Néanmoins, il représente parfois une arme qui peut changer beaucoup de choses concernant la physionomie du match.

Il ne vaut peut-être pas celui de l'US Open, plus habitué au grand spectacle. Mais le public de Roland-Garros fait certainement partie des plus bruyants. D'ailleurs, le même constat peut avoir lieu lors du Masters 1000 de Paris-Bercy. Le public français aime le tennis mais aussi beaucoup mettre l'ambiance. Et parfois, les joueurs savent très bien s'en servir.

De belles histoires françaises

Dans cette édition 2023 de Roland-Garros, les Français ont pu jouer devant une ambition exceptionnelle et certains ont pu largement en profiter pour remporter plusieurs matches. Les cas de Lucas Pouille et Gaël Monfils sont assez criants : l'un a franchi les qualifications en étant au-delà de la 600ème place mondiale et l'autre a enflammé le Chatrier dans une night session de légende au premier tour. Même dans la défaite, le public a été conquis. Le problème, c'est qu'en termes de résultats, on a vu beaucoup mieux...

Un public connaisseur...

Comme aux échelons inférieurs du tennis, le public français vient en nombre même pour supporter des joueurs étrangers. Dans son match du deuxième tour, c'est la Canadienne Bianca Andreescu, titrée à l'US Open en 2019, qui a souligné le plaisir de jouer dans une telle atmosphère. « C'était complètement fou du début à la fin. Ils ont fait la ola. Il y avait un type qui criait mon nom à chaque fois que la ola arrivait à lui. C'était vraiment amusant. Quand on joue avec un public comme cela, cela rend le temps sur le terrain encore plus plaisant et cela rend joyeux quelles que soient les circonstances » a-t-elle confié.

...mais parfois farceur

Le public français peut tout de même se montrer très dur envers les étrangers qui rencontrent un Français. L'ambiance était au rendez-vous pour le match du dernier rescapé français jeudi soir entre Arthur Rinderknech et Taylor Fritz. Si ce dernier a fini par triompher en 4 sets dans une ambiance survoltée, il n'a pas manqué de relâcher la pression en faisant signe au public de se taire lors de sa victoire. Evidemment, le public a réagi en le sifflant énormément, ne lui permettant même pas de répondre aux questions de Marion Bartoli.