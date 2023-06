Roland-Garros : Il l’annonce, une catastrophe est possible pour Djokovic

Alexis Brunet

Dimanche 11 juin aura lieu la finale homme de Roland-Garros. Novak Djokovic affrontera Casper Ruud. Le Serbe est grandissime favori de cette rencontre, mais le Norvégien pourrait bien sortir son épingle du jeu aussi. C'est en tout cas l'avis d'Alexander Zverev qui s'est justement fait éliminer par Ruud en demi-finale.

On connaîtra bientôt le nom de celui qui succédera à Rafael Nadal. Les Internationaux de France rendront leur verdict avec en point d'orgue la finale homme le dimanche 11 juin. Elle opposera Novak Djokovic à Casper Ruud. Le Serbe grand favori de cette édition a donc logiquement rallié la dernière étape, en revanche pour le Norvégien ce n'était pas évident.

Djokovic a battu un Alcaraz diminué

Bien qu'il était favori, il y avait de grandes chances de ne pas voir Novak Djokovic aller en finale cette année. Le Serbe était opposé en demi-finale à Carlos Alcaraz. Le Murcien, spécialiste de la terre battue, et numéro 1 mondial, devait tenir tête au Djoker, pour nous offrir une affiche magnifique. Malheureusement il n'y a pas eu trop match. La faute à une blessure de l'Espagnol au début du troisième set alors que le score était d'une manche partout.

Zverev estime que Ruud a ses chances