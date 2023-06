Roland-Garros : Alcaraz/Djokovic, finale avant l'heure !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le tirage au sort du tableau masculin le 25 mai dernier nous laissait saliver devant cette affiche tant attendue. Ce vendredi à partir de 15 heures, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se retrouveront bien en demi-finales à Roland-Garros pour leur deuxième affrontement. En plus d'un titre en Grand Chelem en jeu, c'est la place de numéro 1 mondial qui pourrait changer d'épaules au terme d'un match qui pourrait être l'un des plus beaux de l'année.

C'est le match que tout le monde attend avec une impatience non dissimulée. Au cours de leur carrière, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic n'ont pu se rencontrer qu'une seule fois et c'était il y a déjà plus d'un an. Depuis, ils ont chacun marqué des points de leur côté, profitant souvent de l'absence de l'autre. Dans quelques heures, le combat devrait être acharné...

Djokovic sera prêt

Nettement plus en difficulté que son jeune rival au cours de la quinzaine, Novak Djokovic a confié qu'il se tiendrait prêt pour le match que tout le monde attend. « Une demi‐finale de Grand Chelem est un grand événement et un grand match et je serai prêt pour jouer peut‐être le match le plus long du tournoi. Je vais me battre jusqu’à la dernière goutte de sueur et jusqu’à la dernière once d’énergie car je considère que c’est une grande chance de remporter le trophée » a confié le Serbe à des médias serbes, conscient qu'il pourrait marquer l'histoire dans quelques jours.

Un premier duel sous haute tension

L'année dernière à Madrid, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic s'étaient découverts à un moment où le jeune Espagnol explosait au plus haut niveau et le Serbe était à la recherche de ses meilleurs moyens en vue de Roland-Garros. Auréole de son premier succès face à Rafael Nadal, le numéro 1 mondial avait réalisé ce que personne d'autre n'avait fait avant lui : battre les deux légendes à la suite sur terre battue. Face au Serbe, il avait eu besoin du tie-break au 3ème set pour l'emporter en 3h38. On ne peut qu'espérer un combat similaire sur la terre parisienne.

Alcaraz au-dessus ?

Malgré l'expérience immense de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz semble être légèrement favori de cette demi-finale de légende. L'Espagnol ne cesse d'impressionner depuis des mois et à Roland-Garros, il a écrasé tous ses adversaires, y compris Denis Shapovalov, Lorenzo Musetti et surtout Stefanos Tsitsipas. Des victoires à chaque fois en 3 sets sans trembler qui confirment bien qu'il sera très difficile à aller chercher.