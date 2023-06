Roland-Garros : Djokovic est sous pression, il panique

Alexis Brunet

Novak Djokovic est en très grande forme cette année à Roland-Garros. Le Serbe l'a encore prouvé ce mardi après-midi, en venant à bout de Karen Khachanov. Le Djoker s'est donc qualifié pour les demi-finales du tournoi parisien. Il y affrontera Carlos Alcaraz, ce qui sera son « plus grand défi » à RG.

Novak Djokovic semble plus que jamais lancé vers un troisième titre à Roland-Garros. Après 2016 et 2021, le numéro 3 mondial n'est plus qu'à deux matches de remporter l'édition 2023. Ce mardi après-midi, il est venu à bout du Russe Karen Khachanov en quatre sets. Après avoir concédé le premier à son adversaire, Nole s'est repris et a fait parler son expérience pour s'emparer des trois autres.

Le choc Alcaraz-Djokovic aura bien lieu

En demi-finale, Novak Djokovic rencontrera Carlos Alcaraz. L'Espagnol a dominé Stefanos Tsitsipas en trois sets, et il jouera donc sa première demi-finale à Paris. Mais la tâche ne sera pas facile, il sera attendu par Djoko. Le Serbe a bien conscience qu'il sera face à son plus grand défi dans le tournoi, comme il l'a déclaré en conférence de presse, dans des propos rapportés par We Love Tennis. « C’est certainement le plus grand défi pour moi, vous savez, jusqu’à présent dans le tournoi. Si vous voulez être le meilleur, vous devez battre le meilleur. C’est définitivement un gars à battre ici. J’ai hâte d’y être. »

Roland-Garros : Polémique avec Djokovic, Nadal et Federer impliqués https://t.co/INHUcJTMjC pic.twitter.com/KBnmS77azw — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Alcaraz favori sur terre battue ?

Pour l'instant, les deux joueurs sont à égalité, puisqu'ils ont tous les deux concédé seulement un set chacun de tout le tournoi. Mais Carlos Alcaraz est spécialiste de la terre battue, ce qui n'est pas le cas de Djokovic. Enfin pour ce qui est de l'expérience, cela penche du côté du Serbe. Déjà titré deux fois à Roland, il a l'habitude de ces moments-là. L'Espagnol lui n'a jamais disputé de demi-finale aux Internationaux de France, et il n'a remporté qu'un Grand Chelem. C'était en 2022 à l'US Open. Mais à coup sûr, le Murcien arrivera avec énormément d'envie, bien décidé à écrire une nouvelle légende espagnole à Paris.