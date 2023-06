Roland-Garros : Djokovic surpasse Nadal, il jubile

Arnaud De Kanel

Vainqueur facile de Juan Pablo Varillas en huitièmes de finale, Novak Djokovic a rallié les quarts de finale de Roland-Garros pour la 17ème fois de sa carrière, soit une fois de plus que Rafael Nadal. Le Serbe est extrêmement fier de cette performance.

Novak Djokovic poursuit son petit bonhomme de chemin à Roland-Garros. L'ancien numéro 1 mondial a écarté sans difficulté le surprenant péruvien Juan Pablo Varillas en trois sets (6-3, 6-2, 6-2) et il sera donc présent a rendez-vous des quarts de finale pour la 17ème fois de sa carrière Porte d'Auteuil. Ce succès n'est pas anodin pour Djokovic qui disputera donc un quart de finale de plus que Rafael Nadal sur la terre battue parisienne et il s'en réjouit.

«J'ai joué mon meilleur tennis de la semaine»

Nole avait le sourire en conférence de presse. Cette fois-ci, il s'est un peu réconcilié avec le public, lui qui avait été copieusement sifflé au tour précédent face à Alejandro Davidovich Fokina. En éliminant Juan Pablo Varillas, Novak Djokovic tient son match référence. « Je n'avais jamais joué contre Varillas. Je savais que c'était un spécialiste de terre battue et que je devais aller chercher ma victoire. J'ai joué mon meilleur tennis de la semaine. Ça me satisfait largement. Quand je joue comme aujourd'hui (dimanche), ça me donne envie de continuer. Évidemment, la performance d'aujourd'hui me donne beaucoup de confiance sur la façon dont je me suis senti », a avoué le Serbe dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Le record ? J'en suis fier»