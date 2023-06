Roland-Garros : Swiatek/Gauff, la finale de l'an dernier au programme

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le tableau féminin de l'édition 2023 a lui aussi donné lieu à de beaux affrontements et pour les quarts de finale, Iga Swiatek et Coco Gauff ont encore rendez-vous comme lors de la finale en 2022. La numéro 1 mondiale est en mission cette année à Paris et marche sur les traces des plus grands records. L'Américaine, elle, aura à cœur de réaliser le plus bel exploit de sa carrière.

Depuis leur affrontement en finale de Roland-Garros l'année dernière, Iga Swiatek et Coco Gauff ont continué à peu près sur la même voie. Les deux joueuses font toujours partie des meilleures du monde même si l'Américaine n'a pas encore gagné de gros titre. Et elle aura bien du mal à gagner Roland-Garros puisque son match face à la Polonaise semble bien impossible à gagner...

Un duel dans la tête

En faisant parler son expérience dans ce Roland-Garros pour le moment, malgré son jeune âge, Coco Gauff manque encore peut-être de quelque chose pour devenir le grand phénomène que l'on annonce depuis des années. La jeune Américaine est prête pour son duel face à Iga Swiatek comme elle l'a expliqué en conférence de presse. « C'est le passé, ma mentalité, mais de façon positive, j'ai changé. Ce n'est pas : "J'ai perdu en finale, je ne veux pas y penser !" Mais je ne veux pas que cette finale soit non plus le meilleur accomplissement pour moi. Je veux continuer d'aller de l'avant et continuer à gravir des sommets » a-t-elle commenté par rapport à la finale de l'année dernière.

Roland-Garros : Iga Swiatek sous pression, bientôt détrônée ? https://t.co/jNEC5c4hIQ pic.twitter.com/OZJ9Pks1IL — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Swiatek bien en confiance

Quand on s'appelle Iga Swiatek et qu'on a déjà gagné deux fois Roland-Garros, le niveau de confiance est forcément élevé. D'autant plus quand on connaît très bien son adversaire. « D'un côté, je connais son jeu, je sais comment on se sent quand on joue contre Coco. Mais on a joué beaucoup de matchs l'une contre l'autre ; c'est une différence de jouer quelqu'un qu'on a joué 7 ou 8 fois, et je pense qu'on va pouvoir s'adapter tactiquement au jeu de l'autre, puisqu'on connaît très bien le jeu de l'autre. Je me donne à 100 % sur chaque match. Bien sûr, l'expérience aide, et je sens, du fait d'avoir joué tant de matchs de cette manière-là, que je vais avoir toutes mes chances » a réagi la Polonaise en conférence de presse de son côté.

Une victoire impossible ?

Sur le papier, l'affiche est belle entre Coco Gauff et Iga Swiatek. Mais dans les faits, la Polonaise mène 6-0 dans les confrontations et n'a jamais perdu le moindre set. Au vu de son début du tournoi, il sera bien difficile de la faire dégoupiller. La patronne du circuit est même en course pour battre des records puisqu'elle n'a perdu que neuf jeux pour atteindre les quarts de finale, une démonstration de force qui pourrait encore se poursuivre.