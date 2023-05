Roland-Garros : Le tennis féminin français à l'agonie, gros danger à venir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des années, le constat du tennis français est difficile à faire. Chez les femmes, c'est encore plus vrai en ce moment puisque les joueuses capables de s'établir confortablement dans le top 100 sont de plus en plus rares. A l'approche de Roland-Garros, il faut donc espérer que le tennis français retrouve un peu des couleurs mais les choses ne seront pas faciles une nouvelle fois.

10 ans après la victoire de Marion Bartoli à Wimbledon, le tennis féminin français a trouvé sa nouvelle tête d'affiche en la personne de Caroline Garcia. Avec une année 2022 spectaculaire et une 4ème place au classement, elle a parfaitement redressé la barre mais derrière elle, c'est un peu le néant. Cette année, elles sont très peu à avoir validé leur billet directement pour le grand tableau à Roland-Garros.

Seulement 3 dans le grand tableau directement

C'est sûrement l'une des pires situations depuis un moment. Cette année, seulement 3 joueuses ont réussi à se faire une place directement à Roland-Garros : Caroline Garcia évidemment, mais aussi Alizé Cornet et Océane Dodin de justesse. Derrière, il y a beaucoup de noms entre la 100ème et la 200ème place mondiale, à l'image des 6 wild-cards distribuées. Si Caroline Garcia est capable de grandes choses, un peu de soutien ne serait pas de refus...

Roland-Garros : Swiatek blessée, gros danger pour le tableau féminin ? https://t.co/6vVjjLrwdH pic.twitter.com/QBb9ciSLRw — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Aucune qualifiée depuis 2006

Pour l'édition 2023, elles seront plus d'une dizaine à tenter leur chance à partir de lundi pour les qualifications. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'elles fassent partie des favorites pour décrocher une place dans le grand tableau. D'ailleurs, depuis 2006, aucune Française n'a réussi à s'extirper des qualifications, une anomalie qu'il sera bien difficile de corriger cette année.

Garcia sous pression

Plus grande chance française dans ces Internationaux de France édition 2023, Caroline Garcia n'arrivera pas Porte d'Auteuil avec la plus grande confiance. Ces derniers mois, elle a souvent eu du mal dans les grands rendez-vous, ne parvenant pas à déployer son meilleur tennis. Il faudra vite se remobiliser pour ne pas arriver dans une période de l'année qu'elle avait réussi l'année dernière sous pression...