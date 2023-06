Roland-Garros : Nadal de retour, l’énorme annonce

Arnaud De Kanel

Depuis le début de la quinzaine, Rafael Nadal est dans toutes les têtes. Le Majorquin, roi absolu de la terre battue, manque cruellement à ce Roland-Garros. Mais malgré ses blessures à répétitions, son entourage estime qu'il a de grandes chances de faire son retour à Paris en 2024.

L'absence de Rafael Nadal se fait ressentir à Roland-Garros. L'Espagnol n'est pas le partie cette année, lui qui a du déclarer forfait pour la quinzaine à cause d'une énième blessure. Les pépins physiques s'enchainent pour le Taureau de Manacor qui devrait être absent jusqu'à la fin novembre. Nadal va dégringoler au classement ATP et il devra espérer que les organisateurs lui accordent une wild-card pour participer à la prochaine édition de Roland-Garros. D'ailleurs, Toni Nadal pense qu'il sera prêt pour 2024.

Nadal absent 5 mois

Angel Ruiz-Cotorro, le médecin en charge de Rafael Nadal, a confirmé un nouveau coup dur pour le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. « Avec ce type de blessure, on essaye en général d'être conservateur, on tente d'abord différents soins, parce que l'idée est de ne pas arriver jusqu'à l'intervention chirurgicale, mais quand on a tout essayé et que l'athlète n'est toujours pas en capacité de monter en charge de travail, et parce que les imageries médicales restent des images, il faut se résoudre à aller voir à l'intérieur, pour vérifier l'état du tendon. Le schéma classique, c'est cinq mois de récupération », a-t-il déclaré. Malgré tout, sa participation pour Roland-Garros 2024 n'est pas compromise.

«Oui ! J’y crois»