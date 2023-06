Catastrophe tricolore, tensions... Ça chauffe dans le tennis français !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'entame du tournoi de Roland-Garros cette année, le contingent français n'arrivait pas avec d'immenses ambitions mais avec l'espoir de retrouver un peu de couleurs après des années difficiles. Sur le plan des résultats sportifs, le constat est tout de même catastrophique : aucun Français au troisième tour, ce n'est pas possible. Et la situation fait beaucoup jaser...

Pourtant cette année, tout semblait bien parti pour une quinzaine de folie... La semaine des qualifications avait été riche en émotions pour les Français, avec un homme et une femme validant leur ticket pour le tableau principal. Si l'aventure aurait pu être encore plus belle pour certains, d'autres ont un peu déçu, à l'image de Caroline Garcia, la meilleure chance tricolore et de loin. Depuis l'élimination du dernier Français Arthur Rinderknech jeudi soir, les langues se délient...

La FFT pointée du doigt

En connaissant son pire résultat à Roland-Garros pour la deuxième fois en très peu de temps (après 2021), le tennis français ne se rassure pas. Et forcément, la Fédération française de tennis en prend pour son grade, comme l'a récemment fait Bernard Giudicelli, ancien président de cette organisation. « Le vrai sujet, c'est la capacité des gouvernants à comprendre et connaître ce qu'il se passe. Ils ne comprennent rien ! Ils ont failli à leurs responsabilités. Vous avez failli dans votre mission ! Vous n'avez pas réussi à continuer sur une dynamique qui était de former une élite. Je n'ai pas de question à poser à Nicolas Escudé. Son body language parlait pour lui. C'est quelqu'un qui est perdu, qui est en perdition. C'est une vaste mascarade tout ce qu'on voit, une vaste mascarade » a-t-il lâché à l'attention du DTN de la FFT, passablement énervé.

Des résultats déprimants

Depuis le début de l'ère Open, 2023 s'inscrit donc au palmarès des éditions les plus médiocres en termes de résultats pour le contingent français. Forcément, ces résultats ont fait beaucoup parler récemment et Nicolas Escudé a réagi de son côté. « Le bilan n'est pas bon, quand on regarde les résultats... Après, je pense qu'on ne peut pas non plus rendre la Fédération responsable de tout » a-t-il voulu rappeler. Fabrice Santoro, lui, a répondu à une polémique le concernant à propos de son refus d'apporter son aide à la FFT après la fin de sa carrière.

Une jeunesse qui monte

C'est un peu moins vrai chez les femmes mais ces derniers temps, de nombreux jeunes joueurs masculins arrivent à prendre place gentiment au niveau professionnel. Si Arthur Fils et Luca Van Assche avancent à pas de géants, d'autres suivent leur allure à distance pour le moment mais ils incarnent parfaitement cette nouvelle génération en pleine progression. Mais 2023 restera à jamais gravée comme une année noire à Roland-Garros...