Roland-Garros : Nadal et Federer battus, Djokovic se lâche sur le GOAT

Novak Djokovic s'est imposé une nouvelle fois à Roland-Garros ce dimanche. À cette occasion, il est devenu le recordman du nombre de Grand Chelem remportés, avec 23 titres majeurs. De quoi encore relancer le débat sur qui est le GOAT du tennis. Mais le Serbe lui ne désire pas se prononcer, laissant cette discussion à d'autres personnes.

Il y avait de fortes chances pour que cela arrive. Lors du tirage au sort des tableaux de Roland-Garros, Novak Djokovic faisait figure de favori pour le sacre final. Le principal adversaire du Serbe était l'Espagnol Carlos Alcaraz. Malheureusement pour le jeune Murcien, lors de l'affrontement face au Serbe, son corps lui a fait défaut, offrant à Novak Djokovic une place en finale. Son principal rival out, le Djoker devait se défaire en finale de Casper Ruud. Le Norvégien numéro 4 mondial était un sacré concurrent, mais Nole n'en a fait qu'une bouchée.

« J’ai beaucoup de confiance en moi »

Une victoire nette en trois sets de Djokovic qui fait de lui le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem, devant notamment Rafael Nadal. Le Serbe a donc été questionné sur le fait de savoir s'il était désormais le GOAT du tennis mondial. Le natif de Belgrade n'a pas souhaité se prononcer sur le sujet en conférence de presse, d'après des propos repris par We Love Tennis . « J’ai déjà dit que je préférais laisser cette discussion à d’autres personnes, parce qu’il y a beaucoup de gens qui parlent, et c’est bon pour notre sport d’avoir cette discussion historique, mais bien sûr, j’ai beaucoup de confiance en moi. Pour moi, au quotidien, je suis le meilleur sur le terrain, parce qu’avec cet état d’esprit, c’est le seul état d’esprit qui peut conduire à des résultats historiques et à ce trophée. Après, les statistiques sont là, mais nous avons beaucoup de facteurs différents. Cela dépend du point de vue d’une personne ou des organisations qui discutent de ces choses. Je ne veux donc pas entrer dans ces discussions. J’écris ma propre histoire. »

Jusqu'à quand va pouvoir jouer Novak Djokovic ?

Maintenant qu'il détient le record, la question est de savoir à combien de titres du Grand Chelem Novak Djokovic va-t-il s'arrêter ? À tout juste 36 ans, le Serbe semble encore bien physiquement. Ce qui n'est pas le cas de son rival de toujours Rafael Nadal. L'Espagnol de 37 ans pourrait bien s'arrêter dans un an, après une ultime saison sur le circuit. On saura donc à ce moment-là si Nole est toujours le détenteur du record. Le futur nous dira ensuite pour combien de temps cet exploit tiendra.