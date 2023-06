Roland-Garros : Djokovic/Ruud, un vrai duel ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'édition 2023 de Roland-Garros a connu énormément de rebondissements. Après l'échec cuisant de tout intérêt pour les demi-finales, l'affiche de la finale pourrait également tourné court. Novak Djokovic affrontera Casper Ruud pour un 23ème titre en Grand Chelem après avoir triomphé d'un Carlos Alcaraz diminué au bout de deux sets. Alors peut-on vraiment espérer un combat ?

Au moment du tirage au sort, tout le monde avait coché la grande affiche de ce Roland-Garros 2023 : Alcaraz-Djokovic, la finale avant l'heure. Mais le duel n'a pas tenu toutes ses promesses puisque l'Espagnol a semblé parfois loin de son meilleur niveau avant de cramper au bout de deux heures de jeu à cause du stress que représentait le rendez-vous. Autant dire que la mission qui attend Casper Ruud, facile vainqueur d'Alexander Zverev, semble bien impossible...

Djokovic, rendez-vous pour l'histoire

En conquérant un nouveau titre à l'Open d'Australie en début d'année, Novak Djokovic est revenu à égalité en nombre de titres en Grand Chelem avec Rafael Nadal. Ce dimanche, il aura l'occasion de détenir seul ce record dans le jardin de son rival espagnol. « Pendant la saison sur terre battue, Roland-Garros, c'est là où je veux atteindre les sommets pour moi où je veux jouer mon meilleur tennis. Je me place dans une position idéale pour gagner un Grand Chelem. Je pense juste à gagner un titre de Grand Chelem dimanche. Je suis très proche de ce moment-là. Après la finale, si je gagne, là on pourra parler d'histoire » a-t-il confié.

Ruud plus fort, mais pas assez ?

En atteignant la finale de Roland-Garros en 2022, Casper Ruud avait déjà pris rendez-vous avec le plus grand champion ici. Il n'avait pas existé, bouffé par l'événement. Un an plus tard et après une saison très difficile, le Norvégien aura une nouvelle chance de décrocher son premier titre en Grand Chelem mais la tâche sera à nouveau très compliquée. Plus solide et plus constant, il ne semble pas avoir les armes pour déranger Novak Djokovic, lui qui n'a jamais perdu un set face à Ruud en quatre confrontations. « Il joue pour son 23e. Moi, c'est pour mon premier. Je vais donc essayer de jouer sans pression et de profiter du moment présent. Je pense que c'était aussi ma mentalité l'année dernière, et ça ne s'est pas passé comme prévu » prévient-il.

Le débat bientôt terminé

S'il venait à s'imposer en finale, Novak Djokovic prendrait donc le large définitivement dans la course au GOAT. Le Serbe a déjà un palmarès plus complet que ses rivaux mais surtout, cette quinzaine parisienne a prouvé qu'il était encore capable de briller au plus haut niveau et il pourrait continuer à le faire. Il deviendrait également le premier à gagner au moins 3 fois chaque tournoi du Grand Chelem et récupèrerait la place de numéro 1 mondial. L'histoire est en marche.