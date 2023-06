Le PSG boucle un transfert, il s'annonce à Paris

Alexis Brunet

Le PSG va devoir, sans doute, se montrer actif sur le mercato estival. Alors que le club de la capitale est plongé en plein dans l'affaire Mbappé, Luis Campos s'active tout de même en coulisses. Plusieurs joueurs ont déjà signé au PSG, dont Milan Skriniar. L'intéressé l'a lui-même confirmé en conférence de presse avec sa sélection.

Nul ne sait pour l'instant où Kylian Mbappé évoluera la saison prochaine. Le Français a mis un sacré coup de pression à son club en affirmant qu'il ne prolongerait pas son contrat jusqu'en 2025. Cela fait tache quand justement l'objectif de l'état-major parisien était de construire une équipe autour du natif de Bondy. Luis Campos continue tout de même de signer des nouveaux joueurs en vue de la saison prochaine.

Trois nouveaux joueurs ont déjà signé au PSG

Luis Campos sait qu'il est attendu au tournant après ses précédents mercatos ratés. Le conseiller football parisien a donc décidé de prendre les choses en main, et d'être particulièrement actif alors même que la fenêtre de transfert estival vient tout juste de commencer. Le Portugais aurait déjà fait signer Manuel Ugarte en provenance du Sporting contre 60M€. Marco Asensio ainsi que Milan Skriniar devraient aussi débarquer dans la capitale, les deux joueurs arrivent libres.

Galtier - PSG : Catastrophe, son successeur lance un ultimatum pour Mbappé https://t.co/nzPfoY6Tu8 pic.twitter.com/OuwgaSSTX8 — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Milan Skriniar s'annonce à Paris