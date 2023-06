Mbappé lâche la bombe, le PSG a tout raté

Thomas Bourseau

Depuis l’annonce de sa prolongation de contrat en mai 2022, Kylian Mbappé multiplierait les mécontentements par rapport aux choix du PSG sur le plan sportif et sur le plan personnel. Lundi, Mbappé a lâché une bombe en annonçant au club son intention de ne pas prolonger son contrat. Retour sur un divorce progressif…

Cela a eu l’effet d’une bombe et pas des moindres. Lundi, quelques semaines après avoir annoncé qu’il allait honorer son contrat au PSG la saison prochaine, Kylian Mbappé a envoyé un courrier à sa direction dans lequel il confiait qu’il n’activera pas la clause incluse dans le contrat signé entre les deux parties en mai 2022. Ainsi, Mbappé pourrait se retrouver agent libre à la fin de la saison prochaine.

Les droits à l’image, la surexposition au PSG, Mbappé a craqué

Et à en croire les informations communiquées par The Athletic , le mécontentement de Kylian Mbappé remonterait à plusieurs mois. La question des droits à l’image, alors que le Real Madrid lui aurait promis qu’il aurait la main sur l’intégralité des droits en question, aurait été un sujet chaud entre les deux parties. Le fait qu’il ait été surexposé par le club parisien et notamment pour la campagne d’abonnements publiée par le PSG, qui avait valu la punchline de Mbappé : « Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain » aurait également particulièrement agacé le champion du monde tricolore.

Mbappé agacé par le PSG pour ses échecs sur le mercato