Messi - Neymar : Le PSG a déroulé le tapis rouge pour Mbappé

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Kylian Mbappé a annoncé au PSG qu'il ne comptait pas activer l'option pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025. Alors que son numéro 7 a encore un an d'engagement, le club de la capitale refuserait d'avoir encore une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Surtout qu'il a tout fait pour satisfaire les désirs de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a lâché une bombe au PSG ce lundi soir. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, le numéro 7 parisien aurait adressé une lettre particulière à sa direction. Selon les dernières informations de L'Equipe , Kylian Mbappé (24 ans) aurait fait savoir au PSG qu'il n'allait pas activer l'option pour étendre son bail d'une saison. Un message très mal accueilli à Paris.

PSG : Enorme surprise pour le transfert de Mbappé ? https://t.co/fGLFs8yZit pic.twitter.com/BRlMoclAQE — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Le PSG éjecte Messi et Neymar pour Mbappé

Selon les informations de Sports Zone , le PSG refuserait d'avoir encore une fois une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant une année. Kylian Mbappé ayant prolongé au tout dernier moment l'été dernier, alors que son bail arrivait à terme le 30 juin 2022.

Le PSG offre le brassard de capitaine à Mbappé