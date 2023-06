PSG : Enorme surprise pour le transfert de Mbappé ?

Thibault Morlain

Ça y est, le feuilleton Kylian Mbappé est reparti pour un tour. Dans une lette envoyée au PSG, l'international français aurait officialisé son choix de ne pas prolonger. De quoi provoquer un énorme tremblement de terre puisque la décision aurait alors été prise de mettre Mbappé sur le marché. Reste maintenant à savoir où le crack de Bondy pourrait rebondir...

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé annonçait qu'il serait au PSG la saison prochaine. Cela sera-t-il vraiment le cas ? Selon les derniers échos, un transfert pourrait finalement intervenir cet été. Devant la volonté de Mbappé de ne pas activer son option supplémentaire, la décision aurait été prise de le mettre en vente.

Direction le Real Madrid ?

Entre Kylian Mbappé et le PSG, on pourrait donc se diriger tout droit vers un divorce cet été. Un transfert oui, mais où ? Forcément, quand on évoque l'avenir de l'international français, les regards se dirigent vers le Real Madrid. Selon les informations du Guardian , cela serait la destination numéro 1 pour Mbappé.

Ou la Premier League ?

Mais voilà que certains clubs pourraient jouer les trouble-fêtes dans ce dossier Kylian Mbappé. Ainsi, le média britannique annonce que Manchester United, Liverpool et Chelsea seraient également attentifs pour l'avenir de l'attaquant du PSG. La Premier League pourrait-elle alors créer la surprise pour Mbappé ? A suivre...