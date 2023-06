PSG : Mbappé pousse un coup de gueule sur son transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Deux semaines après avoir annoncé qu’il resterait au PSG la saison prochaine, Kylian Mbappé a lâché une bombe en confirmant à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas jusqu’en 2025 comme espéré par le club. Annoncé d’emblée au Real Madrid, l’attaquant parisien a répondu aux rumeurs sans détour sur son compte Twitter.

« J'ai dit que je jouerai au Paris Saint-Germain l'année prochaine. J'ai encore un an de contrat et je veux l'honorer ». Il y a deux semaines, personne ne s’attendait vraiment à ce que le feuilleton Kylian Mbappé soit relancé après cette déclaration. Et pourtant… Lundi soir, l’attaquant du PSG a envoyé une lettre à ses dirigeants pour faire savoir qu’il ne prolongerait pas son contrat jusqu’en 2025. En clair, Mbappé ne veut pas activer sa clause, ce qui agace particulièrement la direction parisienne.

Mbappé vers le Real Madrid ?

Le capitaine de l’équipe de France a rétorqué ce mardi dans un communiqué transmis à l ’AFP, affirmant qu’il n’avait « jamais discuté d’une prolongation ». Pourtant, le journal Le Parisien assure que Kylian Mbappé a demandé son transfert au Real Madrid. Un an après sa prolongation en grande pompe devant un Parc des Princes aux anges, Mbappé fait volte-face. Mais comme toujours, le champion du monde 2018 n’aura pas gardé le silence bien longtemps…

MENSONGES…❌En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Information démentie… par Mbappé en personne