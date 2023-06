C'est confirmé, Mbappé veut quitter le PSG pour un autre club !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que son avenir au PSG semblait entériné après sa déclaration aux trophées UNFP, Kylian Mbappé a créé la stupeur lundi soir en envoyant une lettre à ses dirigeants pour confirmer son envie de ne pas prolonger jusqu’en 2025. Pire, l’attaquant français voudrait rejoindre le Real Madrid dès cet été.

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle. Il y a deux semaines, l’attaquant du PSG faisait une annonce lourde de sens sur son avenir : « J'ai dit que je jouerai au Paris Saint-Germain l'année prochaine. J'ai encore un an de contrat et je veux l'honore r ». Mais depuis, la donne a bien évolué.

Mbappé « n’a jamais discuté d’une prolongation »

Lundi soir, Kylian Mbappé a parlé aux dirigeants du PSG pour leur affirmer qu’il n’activerait pas la clause présente dans son contrat pour prolonger d’une année supplémentaire. Une lettre qui a eu l’effet d’un séisme en interne. Très rapidement, Mbappé s’est empressé de réagir. L’international français affirme n’avoir « jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG ».

Il veut partir au Real Madrid cet été