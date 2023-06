Coup de tonnerre pour Mbappé, le PSG a déjà prévu un plan B

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a imité Lionel Messi qui en 2020 avait envoyé un courrier au FC Barcelone pour forcer son départ. Mbappé a pour sa part assuré qu’il ne prolongerait pas via la lettre en question. Le PSG serait préparé à cette éventualité et aurait plusieurs plans en place.

Enième coup de tonnerre dans le feuilleton Kylian Mbappé. C’est à n’en plus savoir où donner de la tête. En effet, après de multiples coups de gueule cette saison sur son positionnement ou sa surexposition au PSG, Mbappé affirmait lors de la cérémonie des Trophées UNFP fin mai qu’il sera au club la saison prochaine, comptant bien honorer son contrat.

Le PSG furieux contre Mbappé pour sa lettre

Mais à en croire le courrier envoyé par le clan Kylian Mbappé au PSG lundi, il ne faudrait pas en attendre plus. Mbappé aurait fait savoir qu’il n’activerait pas la clause présente dans son contrat pour la rallonger d’une saison, soit jusqu’en juin 2025. D’après L’Equipe et The Telegraph notamment, le PSG serait furieux après la lecture de la lettre, d’autant plus qu’il n’aurait pas été mis au parfum en amont.

Le Real Madrid lâche une bombe sur Mbappé, le PSG enrage totalement https://t.co/UxovVNF0Hr pic.twitter.com/5YZ2d4FCYW — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Le PSG a des plans d’urgence en cas de départ de Mbappé