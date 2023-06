Zidane menace encore Deschamps

Thibault Morlain

Pour Zinedine Zidane, les plans étaient clairs. L'idée était de prendre la relève de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du monde. La prolongation du sélectionneur a finalement tout chamboulé, obligeant Zizou à regarder ailleurs pour son avenir. Oui mais voilà, l'équipe de France reste encore et toujours dans un coin de sa tête.

Grâce aux performances à la Coupe du monde, Didier Deschamps avait obtenu le droit de décider de son avenir. Le sélectionneur de l'équipe de France avait alors tranché en faveur d'une prolongation. Le voilà maintenant à la tête des Bleus jusqu'en 2026. Au grand dam de Zinedine Zidane, qui rêvait de s'installer sur le banc de l'équipe de France. Une envie qui est toutefois toujours là...

« C'est juste logique d'y penser »

L'avenir de Zinedine Zidane est un sujet qui fait énormément parler ces derniers mois. Alors que l'ancien entraîneur du Real Madrid veut reprendre du service, il est envoyé un peu partout en Europe. Zizou garde une très belle cote auprès des clubs du Vieux Continent, mais voilà qu'il pense encore et toujours à l'équipe de France. Zidane a ainsi assuré pour GQ : « J’ai déjà souvent dit que quand vous avez connu l’équipe de France en tant que joueur et que vous devenez entraîneur, c’est juste logique d’y penser. Mais ce n’est pas le moment ».

« J'ai toujours été ambitieux »