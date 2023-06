Panique au RC Lens, un joueur affole le mercato

Jean de Teyssière

L'incroyable saison du RC Lens va laisser des traces. Qualifié pour la Ligue des Champions après la deuxième place obtenue en championnat de France de Ligue 1, le RC Lens pourrait connaître un bel exode de ses joueurs. Loïs Openda, Seko Fofana, Kévin Danso et maintenant Facundo Medina sont lorgnés par de nombreux clubs européens. Concernant l'Argentin, des clubs anglais seraient très intéressés par sa venue et une offensive imminente est à prévoir.

Les supporters du RC Lens vont connaître des sueurs froides jusqu'à la fin du mercato estival. Leurs meilleurs éléments, ayant porté le club du Nord de la France jusqu'au sommet de la Ligue 1 avec une deuxième place et donc une qualification directe pour la Ligue des Champions, sont logiquement surveillés de près par de gros clubs en Europe. En attaque, au milieu et en défense, les Lensois pourraient se faire dépouiller sur toutes les lignes.

Medina vers la Premier League ?

D'après Foot Mercato , le défenseur lensois Facundo Medina, auteur d'une saison XXL avec le club nordiste a des pistes en Angleterre et notamment de Brighton. 6ème de Premier League la saison dernière, le club entraîné par Roberto de Zerbi a réussi une incroyable saison et voudrait se renforcer défensivement pour disputer la Ligue Europa. Outre-Manche, un autre club serait intéressé, mais le nom n'a pas encore fuité.

Le RC Lens va être difficile à convaincre