Le RC Lens lance sa grande révolution sur mercato

Benjamin Labrousse

Après une saison extrêmement réussie, le RC Lens a terminé à la deuxième place de Ligue 1. Les Sangs et Or disputeront ainsi la prochaine édition de la Ligue des Champions. Mais alors qu’à Lens, le mercato promet d’être animé, les dirigeants se penchent sur plusieurs profils prometteurs pour renforcer leur effectif.

En football, certaines règles ne mentent jamais. Lorsqu’un club comme le RC Lens réalise de telles performances et parvient à se qualifier en Ligue des Champions avec pourtant peu de moyens, les autres clubs européens rôdent. Ainsi, les Sangs et Or pourraient connaître plusieurs départs de taille sur le mercato avec en première ligne, le sérial buteur Loïs Openda, très convoité en Allemagne et en Italie. Et alors que la saison prochaine promet d’être palpitante à tous les niveaux côté lensois, le mercato estival sera très important.

Le RC Lens veut du lourd en attaque

Avec comme évoqué plus haut, le potentiel départ du côté du RB Leipzig de Loïs Openda, le RC Lens pourrait rapidement se retrouver orphelin de son meilleur buteur cette saison. Comme à son habitude depuis quelques saisons, le club lensois souhaite se montrer habile sur le mercato. Concernant le poste d’attaquant, les dirigeants lensois pourraient se retrouver en concurrence directe avec le rival lillois dans la piste menant au Nigérian Gift Orban (20 ans, La Gantoise) à en croire les informations de FootMercato . Le média avance également que le Malien Sekou Koita (23 ans, RB Salzburg) pourrait être considéré comme le remplaçant parfait du Belge.

Deux milieux de terrains également ciblés

Mais c’est également au niveau de l’entrejeu que le RC Lens souhaite se montrer actif sur le mercato estival. Révélation de Ligue 1 cette saison avec Strasbourg, Habib Diarra (19 ans) intéresse le club lensois, mais également l’OM. Enfin, la piste menant à Stijn Spierings parti libre de Toulouse il y a quelques semaines est étudiée mais compliquée à réaliser, ce dernier privilégiant un retour aux Pays-Bas.