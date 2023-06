Surprise, Riolo annonce le nouvel entraîneur de l’OM

Baptiste Berkowicz

Après la démission d'Igor Tudor, les dirigeants de l'OM s'activent pour trouver le successeur du Croate. Bien que plusieurs entraineurs soient liés au club phocéen depuis plusieurs jours, l'un d'eux semble se détacher sérieusement. Sur Twitter, Daniel Riolo laisse entendre que Marcelo Gallardo n'est plus très loin du banc marseillais.

Une saison et puis s'en va. Igor Tudor, à l'instar de Jorge Sampaoli l'année dernière, a présenté sa démission pour ne plus être sur le banc de l'OM la saison prochaine. Pablo Longoria négocie avec différents entraineurs et souhaite régler l'affaire le plus rapidement possible.

Gallardo choix numéro 1 de l’OM et discussions avancées. Très bonne nouvelle pour le club. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 12, 2023

Gallardo arrive

Sur son réseau social privilégié, Twitter, Daniel Riolo a fait une annonce ce lundi : « Gallardo choix numéro 1 de l’OM et discussions avancées. Très bonne nouvelle pour le club. » Une arrivée de l'entraineur argentin était dans les tuyaux depuis de nombreux jours mais semble être proche d'être finalisée. Les prochaines heures seront sans doute décisive pour connaitre le remplaçant d'Igor Tudor.

La piste Fonseca s'éloigne

Auteur d'une saison remarquée du côté de Lille, Paulo Fonseca ne laisse pas non plus insensible les dirigeants marseillais. Sa capacité à bien faire jouer son équipe nordiste ainsi que son bon niveau de français séduisent les Marseillais. L'entraineur portugais figure ainsi dans la short-list de l'OM en vue de la saison prochaine, mais il devrait poursuivre une saison de plus au LOSC.