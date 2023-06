Vente OM : Une incroyable bombe se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ça bouge à Marseille. Comme annoncé par le 10Sport.com, des investisseurs saoudiens sont présents à Marseille pour rencontrer plusieurs personnalités de la ville. Avant de transmettre une offre de rachat à Frank McCourt, propriétaire de l'OM ? Ce n'est pas exclu. De son côté, le journaliste Thibaud Vézirian se montre beaucoup plus affirmatif.

L'OM sera-t-il vendu ? Depuis plus de deux ans, les rumeurs se font nombreuses sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'elles sont entretenues par certains journalistes, qui évoquent le départ imminent de Frank McCourt, qui a, toujours, évoqué son attachement au club marseillais. En réalité, le propriétaire américain ne ferme pas la porte à l'arrivée de nouveaux investisseurs. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, McCourt est à l'écoute. Cela tombe bien puisqu'une offre de rachat pourrait bien être transmise dans les prochains jours.

Des investisseurs saoudiens sont présents à Marseille

Selon nos informations, des investisseurs saoudiens ont posé leurs valises à Marseille. Dans les prochains jours, ils devraient rencontrer plusieurs personnalités de la ville afin de prendre le maximum d'informations en vue d'une possible offre de rachat. Frank McCourt réclamerait 300M€, ce qui a tendance à freiner certains investisseurs. Reste à savoir si cette somme effraiera l'Arabie Saoudite, qui compte poursuivre son développement dans le football et en Europe.

« Tout avance tranquillement »