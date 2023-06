Il lâche une réponse pour une vente de l’OM à 650M€

Thibault Morlain

Ces dernières semaine, le feuilleton de la vente de l’OM a refait énormément parler. De l’huile sur le feu a été rajoutée suite à de nombreuses rumeurs concernant une prise de pouvoir imminente de l’Arabie Saoudite et un rachat du club phocéen à Frank McCourt. Qu’en est-il exactement ? Thibaud Vézirian a souhaité mettre les choses au point.

Si Frank McCourt est l’actuel propriétaire de l’OM, il est de plus en plus question d’une possible vente du club phocéen. Cela fait maintenant plus de deux ans que Thibaud Vézirian annonce l’arrivée de nouveaux propriétaires. Alors qu’on attend toujours une officialisation, elle pourrait prochainement intervenir si l’on en croit les dernières rumeurs. Le feuilleton de la vente de l’OM a été relancé récemment.

Clash à l’OM, Guendouzi balance ses vérités https://t.co/82lNQPlvxF pic.twitter.com/zzvk6IrCJc — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

650M€ pour racheter l’OM ?

Est-ce enfin le moment de la vente de l’OM ? Dernièrement, c’est reparti de plus belle à ce sujet. De nombreuses déclarations ont été faites en ce sens et forcément, cela fait rêver sur la Canebière. Quid alors de ce rachat ? Selon différents échos, il a été question d’une offre de 650M€ pour satisfaire Frank McCourt.

« Comme si la vente d’un club se faisait en 3 jours »