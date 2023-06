PSG : Il vend la mèche pour son transfert avec Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vainqueur de la Ligue des Champions samedi soir avec Manchester City, Bernardo Silva est annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG où Kylian Mbappé réclame sa signature. Et le milieu offensif portugais semble avoir déjà vendu la mèche quant à ses intentions pour le mercato estival.

Au terme d’une finale serrée, c’est finalement Manchester City qui est venu à bout de l’Inter Milan samedi soir à Istanbul (1-0), remportant ainsi la première Ligue des Champions de son histoire. Un choc qui restera probablement comme étant le tout dernier match de Bernardo Silva sous les couleurs des citizens , lui qui est annoncé en partance pour le PSG cet été. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé réclame l’arrivée de son ancien partenaire de l’AS Monaco au PSG.

PSG : Mbappé réclame un joueur, un ultimatum est lancé https://t.co/i7C8R5aXTL pic.twitter.com/Ux7aHFuSiC — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Silva confirme déjà pour le PSG ?

À l’issue de la rencontre, un premier indice a semblé confirme la tendance d’un départ de Bernardo Silva : sa longue accolade sur le terrain avec Pep Guardiola, comme un symbole d’adieux entre les deux hommes alors que l’international portugais porte le maillot des Skyblues depuis 2017. Pour rappel, il serait la nouvelle priorité absolue de Luis Campos pour le mercato estival du PSG, d’autant que le dirigeant portugais l’avait lui aussi côtoyé à l’AS Monaco.

« On va voir ce qu’il va se passer »