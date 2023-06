Vente OM : Une opération historique à 458M€ à prévoir ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs jours, les rumeurs sur une possible vente de l'OM reviennent en force sur les réseaux sociaux. Selon certaines sources, la vente du club marseillais serait imminente. Hasard ou pas, un magazine économique a dévoilé la valeur réelle de l'OM. Et son prix ne cesse de grimper, notamment ces derniers mois.

Depuis près de deux ans, le feuilleton sur la vente de l'OM fait fantasmer les supporters marseillais. Frank McCourt reste solidement attaché à son poste, mais dernièrement, certaines sources ont remis une pièce dans la machine, annonçant des changements imminents. Des bruits de couloir évoqués par Rolland Courbis ces derniers jours. Et selon lui, un incroyable projet avec Zinédine Zidane serait à l'étude. « Zidane en Arabie Saoudite? Non ! Les bruits qui sont connus c’est que Zidane, si l’Arabie Saoudite rachète l’OM, il serait à ce moment-là le coach de cette opération. Je ne dis pas que ça va se faire, je dis que je ne serai pas étonné que cela se fasse ! Je suis un peu obligé de jouer sur les mots… » a lâché, prudent, l'entraîneur de l'OM.





La vente de l'OM serait imminente

Certains journalistes se montrent plus affirmatifs, évoquant un départ imminent de Frank McCourt. « Dormez tranquille, vous allez kiffer, la Ligue 1 va kiffer, tout le monde va kiffer » a lâché par exemple Thibaud Vézirian, qui ne cesse d'annoncer la vente de l'OM lors de ses live Twitch.

La valeur de l'OM annoncée